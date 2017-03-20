Из-за введенных контрсанкций россияне ежегодно теряют около 4380 рублей. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Институтом экономической политики Гайдара, Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академией внешней торговли.

Эксперты оценили влияние эмбарго, введенного Россией в 2014 году в качестве ответной меры на санкции со стороны Евросоюза и США. В исследовании отмечается, что в результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) выросли в среднем на 3,0%, а цены несанкционных товаров – на 2,9%.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (с 2014 по 2016 год — ред.) составили в среднем 4380 руб. в год», — отмечают эксперты.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому россияне стали меньше беспокоиться по поводу санкций. Еще в феврале 2015 года более половины (52%) россиян считали, что санкции усугубили ситуацию в России, при этом в марте 2017 года так ответили чуть более четверти (27%) респондентов. При этом 35% опрошенных заявили, что санкции имеют положительные последствия, а 32% россиян отметили, что ограничительные меры не оказали серьезного влияния на общество.

Юлия Минеева