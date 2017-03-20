Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, найденный мертвым в московском СИЗО, перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники.

«По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что результаты осмотра могут также предварительно свидетельствовать о насильственном характере смерти Евдокимова.

Накануне источники «Коммерсанта» сообщали, что следствие будет особенно тщательно прорабатывать версию о заказном убийстве исполнительного директора «Роскосмоса». По словам собеседника издания, близкого к следствию, предварительный осмотр ран (судя по глубине проникновения лезвия) может свидетельствовать в пользу версии преднамеренного убийства. Мотивом убийства, по словам источника «Ъ», могло стать намерение Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания.

Ранее сообщалось, что следователи также рассматривают версию суицида. «У него обнаружено несколько ножевых ранений, но они были неглубокими, что не исключает версию о том, что он мог нанести их себе сам», — отмечал источник ТАСС в правоохранительных органах.

При этом член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что в камере Евдокимова отсутствовали камеры наблюдения за подсудимыми.

«На момент смерти Евдокимов находился в камере с 11 молодыми людьми, подозреваемыми в мошенничестве, там не было матёрых уголовников, которые могли бы сознательно пойти на конфликт и убийство. Эта публика не буйная. Посещая СИЗО, мы общались с ними. Так что версия про убийство сокамерниками едва возможна. При этом они сами говорили, что в последние дни он был возбуждён, даже нервничал», — рассказала Меркачева.

Владимира Евдокимова нашли мертвым в камере СИЗО №5 около 4 часов утра субботы, 18 марта. В Следственном комитете России по Москве сообщили, что на теле погибшего в области грудной клетки обнаружили ножевые ранения. Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина позднее подтвердила, что Евдокимов умер насильственной смертью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Юлия Минеева