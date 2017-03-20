Генпрокуратура подписала сделку со следствием лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Коблева.

«Генпрокуратура подписала досудебное соглашение», — сказал он.

Неделей ранее сообщалось, что Аникеев пошел на сделку со следствием, и его уголовное дело рассмотрят в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. После заключения сделки со следствием суд не может назначить Аникееву наказание больше, чем две трети от предусмотренного законом.

Пока по делу «Шалтай-Болтая» проходит единственный потерпевший —директор проектов в сфере ЖКХ Сбербанка Евгений Кисляков.

По версии следствия, в феврале 2016 года Владимир Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в интернете. Украденные у Кислякова данные были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

Напомним, по делу арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы, и его сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков.

Вера Юрченко