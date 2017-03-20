Гражданского активиста Сергея Мохнаткина приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии. Об этом на личной странице в фейсбуке сообщила Екатерина Башилова.

«Виновен, 2 года 6 месяцев. Считайте, сидеть Мохнаткину до 19 года. Опять голодовка. Всем приветы от него», — написала она.

Мохнаткина обвиняют по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Ранее адвокат активиста Владимир Степанов сообщил, что Мохнаткина сильно избили сотрудники ФСИН после того, как он, препятствуя насильственному переводу в СИЗО, лег на пол и отказался двигаться. В свою очередь ФСИН РФ опровергла эту информацию.

Сергея Мохнаткина этапировали в колонию в Архангельской области в апреле прошлого года. Активиста приговорили 10 декабря 2014 года к 4,5 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Его обвиняли в нападении на сотрудника второго оперативного полка столичного управления МВД.

Вера Юрченко