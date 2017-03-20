Великобритания запустит процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.

О намерении запустить Brexit Великобритания уже информировала председателя Европейского совета Дональда Туска.

На прошлой неделе законопроект о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза одобрила королева Великобритании Елизавета II. После решения королевы документ обрел силу закона, премьер-министр Тереза Мэй получила полномочия запустить процедуру выхода из ЕС.

Ранее за принятие закона о выходе из Евросоюза проголосовала палата лордов британского парламента. До этого палата просила внести в законопроект две поправки. Первая предоставляла гарантии гражданам ЕС, находящимся на территории страны, другая поправка давала возможность парламенту заблокировать действия Мэй по выходу из союза. Однако палата общин отклонила их.

Предполагается, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза займет два года.

Юлия Минеева