Служба безопасности Украины ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые 19 марта посетили Крым с трехдневным визитом, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ приняла решение о запрете депутатам въезда в Украину в течение пять лет», — написала на своей странице в фейсбуке Гитлянская.

РИА Новости уточнило, что в Крым собирались приехать депутаты из Европы, Азии и Латинской Америки, а также несколько украинских представителей. Но в последний момент в связи с возможными санкциями парламентарии из Украины, Латвии, Литвы и Венгрии отказались приехать. Елена Гитлянская вообще также не подтвердила присутствие своих соотечественников.

Визит завершится 21 марта. В состав делегации вошло около 20 человек.

«Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией», — сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Например, французские депутаты и сенаторы во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды приезжали в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь.

Елизавета Александрова