Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes.

Его состояние по сравнению с 2016 годом увеличилось на 4 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов. В общемировом рейтинге богатейших людей Михельсон занял 46-е место.

На втором месте рейтинга российских миллиардеров оказался председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. Третье место (57-е в мировом рейтинге) занял председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 16,1 млрд долларов.

Также в число богатейших россиян вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, cовладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Первое место в глобальном рейтинге богатейших людей мира в очередной раз занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга занял глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 млрд долларов). Тройку богатейших людей мира закрывает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 72,8 млрд долларов.

Как отмечает Forbes, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до 7,67 трлн долларов.

Юлия Минеева