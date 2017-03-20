Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу на два месяца руководителя ставропольского молодежного «Яблока» Кирилла Бобро, в квартире которого в ходе обысков сотрудники Центра «Э» «обнаружили» наркотики. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат активиста Виталий Зубенко.

«Считаю, что решение суд принял без должных фактических обстоятельств, не отреагировав на наши доводы. В течение трех дней подадим жалобу в Краевой суд», — сказал Зубенко.

Фото: фейсбук

На заседание суда поддержать Кирилла Бобро приехал заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Накануне решения суда супруга Кирилла Анжелика Бобро заявила «Новой газете», что «уверена в том, что Кириллу дадут срок».

«В таких делах я ни разу не слышала, чтобы адвокату удалось бы отбить человека. Мы уже всей семьей морально готовимся», — сказала Бобро.

По словам супруги активиста, «эшники» оказывали давление на Бобро все последние три года.

«В преддверии акций Кирилла всегда вызывали на беседу. Его спрашивали про то, кто придет, кто в Ставропольском крае интересуется оппозицией, финансирует ли кто-нибудь в городе оппозиционную деятельность. Но ему никогда напрямую не угрожали. Хотя мы сами всегда понимали, к чему это ведет, раз они приглашали на беседу, значит, только беседами не ограничится», — уточнила супруга активиста.

Напомним, 16 марта в квартире у ставропольского активиста «Яблока» Кирилла Бобро прошли обыски, в ходе которых оперативники обнаружили наркотики— 4,09 граммов героина и 13,7 грамма марихуаны.

В отношении руководителя ставропольского молодежного «Яблока» Кирилла Бобро было возбуждено уголовное дело по статье «хранение наркотиков в крупном размере» (ч.2 статья 228 УК России). Защита Бобро намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

В руководстве партии считают уголовное преследование Бобро политически мотивированным и требуют освободить активиста, закрыть сфабрикованное против него дело и привлечь к ответственности сотрудников ФСБ, оказывающих давление на представителей оппозиции в Ставрополе.

В феврале Кирилла Бобро арестовали на трое суток за «нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования» после пикетов у здания Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Активисты вышли на митинг после визита правоохранителей к родителям соорганизатора митинга памяти Бориса Немцова Анастасии Антонец.