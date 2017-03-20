Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отозвал лицензию у Европейского университета. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции. Решение вступит в силу только после рассмотрения апелляции», — говорится в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил иск Рособрнадзора. Лицензия Европейского университета будет аннулирована через месяц, или после рассмотрения апелляции, которую вуз собирается подать.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу Европейского университета в Санкт-Петербурге на решение Рособрнадзора о приостановке действия лицензии.

Напомним, лицензию ЕУСПб приостановили 9 декабря 2016 года по итогам проведенных летом проверок. Первые предписания Рособрнадзора университет исполнил. Однако затем ведомство выпустило повторное предписание, в котором указывало на четыре неисполненных пункта.

13 декабря университет возобновил занятия, добившись к тому времени отмены отзыва лицензии на время рассмотрения дела.

К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры. В университете объяснили, что городские власти были недовольны перепланировкой в здании.

Европейский университет, созданный в 1994 году, специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Вера Юрченко