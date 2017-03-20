Новая газета

В Южном Судане разбился пассажирский самолет

Общество

В аэропорту города Вау в Южном Судане при взлете потерпел крушение пассажирский самолет, на котором находилось 44 человека, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в 800 метрах от аэропорта города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль. Предположительно, все члены экипажа погибли, пишет специализированный портал Airlive.

Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.

Как рассказали РИА новости в посольстве России в Уганде, сейчас дипломаты выясняют, были ли россияне среди пассажиров или членов экипажа.

Андрей Дубровский

Теги:
крушение, самолеты

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