В аэропорту города Вау в Южном Судане при взлете потерпел крушение пассажирский самолет, на котором находилось 44 человека, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в 800 метрах от аэропорта города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль. Предположительно, все члены экипажа погибли, пишет специализированный портал Airlive.

Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.

#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG — chill (@chiIIum) March 20, 2017

Как рассказали РИА новости в посольстве России в Уганде, сейчас дипломаты выясняют, были ли россияне среди пассажиров или членов экипажа.

Андрей Дубровский