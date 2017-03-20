Архангельскую дорогу выстелили «паркетом» к международному арктическому форуму «Арктика — территория диалога». Фотографии усовершенствованного «дорожного полотна», ведущего к Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова, появились в местном издании «Эхо Севера» и соцсетях.

Фото: ВКонтакте

В администрации Архангельска «Новой газете» заявили, что это не паркет, а «деревянные мостки» — «исторический бренд Архангельска».

«Местность, на которой необходимо было проложить дорогу, заболочена, поэтому покрыть ее привычным асфальтом было бы неверным решением, так как вскоре пришлось бы класть дорогу заново», — сообщил начальник пресс-службы Игорь Атапин.

Деньги на строительство выделил фонд «Росконгресс», выступающий одним из организаторов форума.

29 и 30 марта в Архангельске пройдет международный арктический форум «Арктика — территория диалога», в котором должны принять участие президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

Архангельск не первый город, который «облагораживают» к приезду высокопоставленных лиц. Например, в 2013 году подобное произошло в Ростове.

Елизавета Александрова