ФБР подтвердило, что ведет расследование о возможной связи между членами предвыборного штаба Трампа и Россией. Об этом сообщил глава ведомства Джеймс Коми, пишет «Би-би-си».

«Обычно мы не подтверждаем текущие расследования, но учитывая необычные обстоятельства и общественный интерес, сейчас делаем это», – сказал Коми на публичных слушаниях в Конгрессе.

На слушаниях, которые еще продолжаются, глава ФБР Коми и глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) адмирал Майк Роджерс дадут показания под присягой и ответят на вопрос, повлияло ли предполагаемое вмешательство России в выборы на результаты голосования в США.

Ранее CNN сообщал, что служба контрразведки ФБР совместно с программистами продолжают изучать возможные контакты президента США Дональда Трампа с российским банком Альфа-банком. Банк, в свою очередь, опроверг контакты с американским президентом.

Напомним, команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с послом Сергеем Кисляков. Советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Вера Юрченко