В Сирии в конце февраля 2017 года погиб 45-летний петербуржец Александр Сагайдак, участвовавший в боевых действиях в составе «частной военной компании». 20 марта его похоронили на кронштадтском кладбище. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, тело россиянина было переправлено в морг военного госпиталя в Ростове, официальная причина смерти — «сердечная недостаточность».

Как удалось выяснить «Фонтанке», погибший в 90-е годы служил в пограничных войсках России в Таджикистане, принимал участие в боевых действиях. Затем уволился в запас, работал в частных службах безопасности. До 2015 года был начальником охраны у муниципального депутата Всеволожского района Эдуарда Чирко.

В январе 2016 года Сагайдака задержали за хранение оружия и боеприпасов. Под арестом он находился до лета 2016 года, его освободили под подписку о невыезде.

В июне 2016 года Сагайдак устроился в «частную военную компанию» и уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край. Затем уехал в Сирию.

По данным «Фонтанки, в поселке Молькино Краснодарского края находилась база подготовки неформального военного формирования, известного, как «ЧВК Вагнера», бойцы которого принимали участие в боевых действиях на территории Юго-Востока Украины и в Сирии.

По словам знакомой и коллеги Сагайдака, он до Сирии принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

За время российской операции в Сирии Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих.