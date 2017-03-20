Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд в страну певицы из России Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017» в мае в Киеве. Об этом сообщил глава службы Василий Грицак, передает Интерфакс.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — сказал глава СБ Украины Василий Грицак.

Он добавил, что запрет связан с посещением Самойловой Крыма. По его словам, «закон должен быть один для всех».

«Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину», — сказал глава СБУ.

Ранее сообщалось, что Россию на «Евровидении» в этом году будет представлять Юлия Самойлова. Девушка является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.