Школьники из Самарской области написали заявление в прокуратуру из-за поборов в школе, обвинив директора образовательного учреждения в «незаконной деятельности». Об истории рассказал пользователь с ником Clorin на портале Pikabu.

Инцидент произошел в школе №16 города Жигулевск Самарской области. Там на одном из уроков учительница потребовала оплатить за уборку классов. ученики отказались, посчитав. что с них открыто вымогают деньги.

На портале Pikabu опубликовано сразу три ссылки на Youtube. На первом видеоролике во время школьного урока один из учеников спорит с преподавательницей по поводу правомерности взимания платы со школьников и их родителей за уборку классов.

«Ты подчиняешься тому учреждению, в которое начинаешь ходить!», — говорит учительница. Ученик отвечает: «Я не обязан никому платить деньги». Учительница продолжает: «Ты обязан!». Ученик не соглашается: «Нет». «Тогда приноси свою швабру, приносисвою тряпку. Ты будешь у меня мыть каждую неделю!», «Я учиться сюда прихожу, не полы мыть (…) Где написано в уставе, что я обязан платить столько-то рублей? Где прейскурант, где квитанция?».

После этого один из учеников обратился к директору с просьбой показать документы о законности поборов, однако в ответ услышал лишь обещания. В итоге руководительница общеобразовательного учреждения прогнала школьника.

На другом ролике ученик еще раз попытался поговорить по этому вопросу с классной руководительницей, однако внятных объяснений также не услышал.

После этого, по словам автора сообщения на Pikabu, в школе началась травля на пожаловавшихся на поборы учеников.

«Учителя обозлились и на наш класс (каждый урок, например, начинается с фразы “мне противно здесь находиться” и тому подобное), и на всю школу, думаю, не без совета директора. Как итог — нарушение нормального общения с учителями и, что интересно, с другими учащимися. Директор натравила учителей — учителя натравили школьников», — написал Clorin.

По словам учеников, ежемесячно каждый из них платит за уборку в школе 75 рублей. Всего в школе 600–700 учащихся. Деньги передаются либо от родителей, либо от учеников лично в руки классным руководителям.