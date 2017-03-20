Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему главе Челябинской области Михаилу Юревичу по двум статьям Уголовного кодекса: «получение взятки» и «подстрекательство к клевете». Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, чиновник «систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей».

В СК также сообщили, что Юревич подстрекал своего заместила Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Материалы вышли в эфире Первого канала в декабре 2012 года, позже их опровергли по решению суда. О чем именно идет речь, не уточняется.

В ведомстве отметили, что Юревич не явился на два допроса — 17 и 20 марта. В случае, если бывший чиновник проигнорирует третий допрос, в СК пообещали объявить его в розыск.

При этом в пресс-службе сообщили, что Юревич письменно сообщил причину неявки: он находится в Израиле. Ранее адвокат Игорь Трунов расказал, что Юревич находится на лечении в Израиле, не скрывается от следствия и готов приехать и дать показания. Кроме этого, он заявил, что бывший чиновник не признает вины.

«Мы ведем это дело с 2012 года, Юревич даже близко к нему никакого отношения не имеет. Конечно, он не признает свою вину», — сказал он.

Напомним, 16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. заподозрив его в получении взятки.