Руководство энергетического КЭС-холдинга (новое название «Т Плюс») и его материнской компании «Ренова» (принадлежит Виктору Вексельбергу) выводило прибыль в офшоры. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

«В период с 2003 по 2008 год прибыль от деятельности ЗАО “КЭС” и ГК “Ренова” выводилась руководством компаний за пределы России на зарубежные счета», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника ТАСС, с 2010 года «Т Плюс» использует схему, связанную с авансами за поставки топлива, чтобы выводить деньги в пользу «Реновы». Это создает риск срыва поставок топлива в регионы, отметил он.

Осенью 2016 года управляющий деректор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик, директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер, а также экс-глава «Билайна» Михаил Слободин стали фигурантами дела о взятках властям Коми.

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Сообщалось, что бывший губернатор Коми Гайзер давал на Слободина показания в рамках сделки со следствием. Самого Гайзера в 2015 году арестовали по обвинению в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.