Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося в Южном Судане, спаслись, передает CNN. Ранее сообщалось, что в катастрофе погибли все находившиеся на борту люди.

Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать до того, как лайнер сгорел. Представитель президента Южного Судана назвал случившееся чудом. По его словам, находившиеся на борту люди получили лишь незначительные травмы.

Лайнер авиакомпании South Supreme Airlines потерпел крушение во время посадки рядом с городом Вау. На его борту находились 43 человека — 40 взрослых и трое детей.

Юлия Репринцева