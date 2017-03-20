В Минобороны России отвергли информацию о развертывании в районе Африн, провинция Алеппо «новой российской военной базы». Это следует из заявления, поступившего в «Новую газету».

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», — говорится в сообщении.

Около Африн, в «районе соприкосновения» курдов и подконтрольных Турции отрядов Сирийской свободной армии, размещено одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон, добавили в ведомстве.

Ранее Reuters со ссылкой на представителей курдского ополчения сообщило, что Россия построит новую военную базу на северо-западе Сирии. По данным агентства, на базе будут тренировать бойцов курдских формирований.

Юлия Репринцева