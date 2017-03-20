На Красной площади задержали блогера из-за зеленого цвета лица
Блогера Николая Данилова (известного как Норвежский Лесной) задержали и отвезли в ОВД «Китай-город» из-за того, что он вышел на Красную площадь с зеленым лицом. Об этом сообщил фотокорреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Юшенков. По его словам, блогера забрали в полицию «за нарушение правил нахождения на Красной площади».
«Медузе» блогер рассказал, что по дороге в ОВД спросил у полицейских, «можно ли находиться на Красной площади в подобном виде, плохо это или хорошо, оскорбительно или не очень». Они ответили, что «существуют некоторые правила поведения на Красной площади, которые, видимо, запрещают находиться там с зеленым лицом». Блогер попросил показать ему эти правила. однако сотрудники полиции не смогли этого сделать.
«Мне сказали, что со мной провели уважительную беседу, я сказал, что тоже уважаю их мнение, но я 40 минут потратил на то, чтобы покраситься в зеленый цвет. Я вел себя абсолютно нормально, не выкрикивал лозунгов — просто хотел сделать несколько фотографий. Мы нашли в итоге компромисс — я возвращаюсь на ту же точку, где меня забрали, и продолжаю делать несколько фотографий. Что я и сделал», — рассказал Норвежский Лесной.
Инцидент с Даниловым прокомментировал политик Алексей Навальный. «Норвежский Лесной вышел на Красную площадь с зеленым лицом и его задержали. То есть меня тоже будут задерживать за ходьбу по улице?», — написал он в своем твиттере.
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Ранее в понедельник политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Сам политик иронично отнесся к инциденту. Он отметил, что так он выглядит «в сто раз круче». Опираясь на мотивы популярных пользовательских фотожаб, Навальный сравнил себя с известными киноперсонажами фильмов «Маска», «Аватар» и «Шрек», а также Фантомасом и певицей Плавалагуной из «Пятого элемента». После этого в соцсетях начался флэшмоб.