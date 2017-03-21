Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые посетит Москву с официальным визитом 12 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агенство, за визитом высокопоставленного представителя администрации президента США в Россию «будут пристально следить» после заявления главы ФБР о расследовании связей российского правительства с Рональдом Трапом во время предвыборной кампании.

Госдепартамент подтвердил Интерфаксу планы Тиллерсона посетить Москву в апреле и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Он поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее о возможной поездке Тиллерсона в Россию сообщили СМИ. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердить эту информацию отказалась.

Напомним, накануне ФБР подтвердило, что ведет расследование о возможной связи между членами предвыборного штаба Трампа и Россией.

«Обычно мы не подтверждаем текущие расследования, но учитывая необычные обстоятельства и общественный интерес, сейчас делаем это», – сказал Коми на публичных слушаниях в Конгрессе.

Вера Юрченко