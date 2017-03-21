Экономический блок правительства задумался над возвращением налога с продаж в качестве альтернативы повышению ставки НДС до 22%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, что позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога, уточняет издание.

Как предположил один из собеседников газеты, сбор не может быть более 2-3%. Издание подчеркивает:идея обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС.

13 марта глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил повысить налог на добавленную стоимость до 22% с нынешних 18%, при этом снизить ставку страховых взносов с 30% до 22%.

Ранее в феврале Минэкономразвития и Минфин обсуждали снижение страховых взносов за счет роста НДС. В качестве основного сценария предполагалось снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21% и компенсирующее повышение НДС с 18 до 21%.

Однако, по словам экспертов, эта схема приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом.

Вера Юрченко