Следственный комитет возбудило уголовное дело в связи с невыплатой зарплат работникам фирмы «Новик», занимающейся обслуживанием подводных лодок. Об этом сообщается на сайте управления СК по Камчатскому краю.

По данным следствия, компания перестала выплачивать зарплату своим сотрудникам более полугода назад, с июня по декабрь 2016 года. Общая задолженность перед работниками составила более 17 млн рублей.

Как отмечается в сообщении, причиной невыплаты зарплат стало использование руководством средств «на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также иные, не первоочередные, нужды».

СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Компания «Новик», зарегистрированная в Москве, имеет филиалы в Приморском крае, Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде.

Вера Юрченко