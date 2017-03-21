Мэр Владивостока Игорь Пушкарев счел свое содержание под стражей излишней мерой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют. Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям?», — заявил Пушкарев.

Он отметил, что «подобная система работы следственных органов приводит к человеческим жертвам», напомним о смерти в СИЗО бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.

«Возможно, эта трагедия заставит обратить внимание на этот произвол»,— добавил он.

1 июня Игорь Пушкарев был задержан во Владивостоке и доставлен в Москву. На следующий день Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу. 22 июня суд арестовал имущество Игоря Пушкарева.

По версии следствия, Игорь Пушкарев организовал покупку предприятием «Дороги Владивостока» строительных материалов у группы компаний «Востокцемент», возглавляемой его родственниками. Ущерб от действий Пушкарева, считает следствие, составил 158 млн рублей, а сам мэр получил не менее 45 млн рублей. Он свою вину не признает.

В марте Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Пушкарева от должности мэра Владивостока. Срок его содержания под стражей продлен до 30 мая.

Вера Юрченко