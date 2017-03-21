Сирийская армия сбила израильский беспилотник над городом Эль-Кунейтра. Об этом сообщает телеканала Al Manar, подконтрольный группировке «Хезболла».

В свою очередь израильская армия подтвердила потерю тактического разведывательного беспилотного летательного аппарата в Сирии, передает ТАСС.

«Тактический беспилотник Skylark был утерян, обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Могу сказать, что инцидент имел место в воскресенье, а не в понедельник», — уточнили в ведомстве.

Город Эль-Кунейтра входит в список так называемых «покинутых» городов Сирии. Он почти необитаем и находится в нейтральной демилитаризованной полосе между израильской и сирийской границей.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО после обстрела зенитными ракетами самолетов Израиля.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — сказал он.

Заявление было сделано на прошлой неделе в связи с тем, что сирийские ПВО обвстреляли израильскую авиацию, когда она наносила удары по территории Сирии.

Президент Израиля Беньямина Нетаньяху говорил, что самолеты выполняли операцию по прекращению поставок оружия шиитской группировке «Хезболла» из Сирии.

Вера Юрченко