На парковке около жилого дома в Томске обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 10.00 (6.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на парковке у жилого дома. Прибывшие на место эксперты установили, что он представляет угрозу», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, жильцы одного из подъездов 17-этажного дома были эвакуированы, а взрывное устройство обезврежено на специальном полигоне.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с инцидентом.

Вера Юрченко