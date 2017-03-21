Власти США из соображений безопасности запретят с 21 марта авиапассажирам из нескольких ближневосточных стран перевозить в ручной клади крупные электронные устройства. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, новые правила запретят проносить в ручной клади устройства размером больше, чем сотовый телефон.

Как стало известно Associatеd Press, запрет американских властей на провоз в ручной клади электронных устройств (ноутбуков, планшетов) коснется пассажиров прямых рейсов из аэропортов Каира, Аммана, Эль-Кувейта, Касабланки, Дохи, Эр-Рияда, Джедды, Стамбула, Абу-Даби и Дубая.

Сроки действия запрета пока точно не определены.

Новые меры вводятся из-за угрозы теракта со стороны подразделения террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) на Аравийском полуострове, сообщает CNN. Собеседник телеканала рассказал, что американские разведслужбы получили информацию о разработке террористами бомбы с незначительным содержанием металла и способной остаться незамеченной службами безопасности в аэропортах.

Вера Юрченко