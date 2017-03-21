Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру срочно вызван во вторник, 21 марта, в кабинет премьер-министра. Поводом послужил материал телеканала TMC, в котором было рассказано о том, что Ле Ру, будучи депутатом, трудоустраивал в качестве своих «парламентских ассистентов» собственных дочерей. Это дело социалистического министра напоминает известный уже скандал #PenelopeGate, после которого правый кандидат Франсуа Фийон перестал быть фаворитом президентских выборов.

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У правого Фийона жена (Пенелопа — ред.) и дети получили в качестве «парламентских ассистентов» около 1 млн евро, у левого Ле Ру — в двадцать раз меньше (если далее не будет новых разоблачений), но тут дело не столько в сумме, сколько в принципе. Дочери господина Ле Ру (который до начала декабря 2016 года возглавлял парламентскую группу социалистов в Нацсобрании — ред.) с 2009 по 2016 год заработали на временных контрактах в Национальном собрании около 55 тысяч евро на двоих.

Старшая начала работать в 15 лет, младшая — в 16. Это не запрещено законом, который разрешает работать во время каникул уже 14-летним подросткам, но здесь, как и в случае с Фийоном, может возникнуть вопрос, не являлись ли эти контракты фиктивными.

Телеканалу TMC уже удалось откопать противоречия: во-первых, один из временных парламентских контрактов старшей дочери (в 2013 году) совпал с ее стажировкой «на полное рабочее время» в компании Yves Rocher в Бельгии. Во-вторых, один из временных парламентских контрактов младшей дочери частично совпал с ее учебой в лицее, что запрещено законом.

Оба противоречия кабинет главы МВД Брюно Ле Ру объясняет тем, что его дочери могли выполнять «рабочие миссии» удаленно, а кроме того, они могли «усиленно работать» до и после стажировки (в Yves Rocher) и учебы (в лицее) — с тем, чтобы выполнить «миссии», не нарушая закон.

Сам Брюно Ле Ру попросил журналистов TMC «не смешивать» это дело с делом Фийона.

На впервые заданный вопрос, устраивал ли он кого-нибудь из членов своей семьи в качестве своих парламентских помощников, министр от неожиданности сначала два раза сказал «Это не тема дня», а затем все-таки ответил: «Ну, это само собой разумеется… У меня есть две дочери, которые работали со мной летом /…/, но никогда не работали постоянно». На вопрос, не считает ли он это проявлением непотизма, министр, не обращая внимания на попытки своей помощницы вежливо оттеснить журналистку TMC, ответил: нет, не является. «Я полагаю, что так происходит регулярно — /когда дети работают во время каникул/, это попытка открыть /детям/, из чего состоят вещи, открыть им, что такое работа».

На вопрос, могут ли дети работать ассистентами депутатов (средний возраст ассистентов — 40 лет), господин Ле Ру ответил: я сам начал работать на заводе, когда мне было 15 с половиной».

Два месяца назад, когда газета Canard enchaîné открыла историю #PenelopeGate, министр внутренних дел Ле Ру осудил тот факт, что депутаты нанимают на работу супругов. «Таких депутатов много, — сказал Ле Ру, — но я думаю, что эта практика должна быть запрещено». О дочерях глава МВД Франции не сказал ни слова.