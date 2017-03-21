Новая газета

Суд приговорил к 19 годам колонии участника теракта на Дубровке

Политика

Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам строгого режима пособника террористов на Дубровке Хасана Закаева, сообщает адвокат Мария Куракина.

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Теги:
суды, норд-ост

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