Полиция задержала аспиранта МГУ в Главном здании университета на Воробьевых горах за то, что тот вывесил флаг Украины из окна корпуса. Сначала — из окна своей комнаты, затем — из окна лестничного пролета, где его «лучше было видно» участникам прокрымского мероприятия. Студент объяснил, что устраивал не политическую акцию, а «общественный дискурс»: выступал против трат бюджетных средств на фестиваль — в то время, когда у самого университета не хватает средств на ремонт общежитий.

«Целью было привлечь внимание к общежитиям, в общежитиях полно крыс, тараканов и клопов, — рассказал задержанный «Новой газете». — Нужно тратить деньги на благоустройство Университета. Мы решили вывесить флаг Украины во время фестиваля, чтобы получился общественный дискурс, акция не носила политический характер. Меня задержали, не представлялись. Из разговоров людей в гражданском было понятно, что это люди из ФСБ и Центра «Э».

Первыми аспиранта задержали охранники МГУ. Как он рассказал «Новой газете», его отвели в комнату охраны, куда пришли майор из ОВД МГУ и несколько человек в гражданском. Из разговоров с ними аспирант понял, что это были сотрудники ФСБ. У него забрали фотоаппарат, ноутбук и телефон, а потом отвели в отделение ОВД МГУ.

«Обыск в комнате устраивался без ордера, а в отделении меня избивали кулаками, ногами и палкой с целью выведать, кто мне дал денег, в какой организации состою, хотя я нигде не состою. Это длилось 1,5-2 часа. Они принудили меня подписать соглашение о сотрудничестве. Майор полиции составил протокол за мелкое хулиганство. На следующий день поехал в больницу, зафиксировал побои», — рассказал аспирант университета.

Документ о том, что аспирант «согласен работать осведомителем ФСБ и «Центра Э» под псевдонимом «аспирант» ему продиктовали. После этого к студенту подошли три полицейских, заставили написать в протоколе, что он ругался матом и размахивал флагом, вручили ему квитанцию на штраф за мелкое хулиганство. Из ОВД МГУ он вышел примерно в 21.30 18 марта.

Напомним, митинг-концерт «Весна» прошел возле Главного здания МГУ 18 марта. За несколько часов до официального мероприятия ряд студентов МГУ провели пикет против проведения политических акций на территории Университета.

А еще раньше СМИ рассказали о скандале в студенческой среде университета. Суть его состояла в том, что во время открытого голосования большинство студентов не поддержало проведение политической акции вблизи Главного здания.

Мария Ефимова