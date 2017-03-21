Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Победа» за отмену одного и задержку трех рейсов из Екатеринбурга, сообщает сайт ведомства.

Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О защите прав потребителей» авиакомпанией не было организовано размещение всех пассажиров задержанных рейсов в гостинице, а также не всем были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сказано в заявлении ведомства.

По информации прокуратуры, «Победа» 18 января задержала рейсы из Екатеринбурга в Москву и из Новосибирска в Санкт-Петербург. Также она отменила еще однин рейс в Москву в тот же день.

На рейсы были зарегистрированы 553 человека.

В феврале арбитражный суд Московской области подтвердил решение о запрете авиакомпании-лоукостеру «Победа» взимать плату за провоз рюкзаков в ручной клади.

Александра Копачева