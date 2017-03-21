Москва вновь вошла в сотню самых дорогих городов мира по итогам 2016 года. Об этом говорится в исследовании Economist Intelligence Unit.

Эксперты сравнивали стоимость жизни в 133 города мира. При составлении рейтинга аналитики учитывали более 400 цен на продукты, товары и услуги.

Российская столица за год поднялась на 15 пунктов и заняла 98 место в рейтинге. При этом Москва не вошла в тройку городов, где жить стало дороже: больше всего цены выросли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Самым дорогим городом для жизни остался Сингапур, за ним следуют Гонконг и Цюрих. В десятку самых дорогих городов также вошли Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Самыми дешевыми городами оказались Алма-Ата, Лагос и Бангалор. В десятку также попал Киев (8 место).

Еще в 2014 году в рейтинге Worldwide Cost of Living Москва занимала 50 место, однако позже, из-за падения курса, столица потеряла более 50 пунктов и выбыла из первой сотни.

Юлия Минеева