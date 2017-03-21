Потерпевшие по делу о захвате заложников на Дубровке в 2002 году планируют обратиться в Верховный суд, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к гибели людей, передает Интерфакс.

«Мы настаиваем на том, как это было указано в решении ЕСПЧ, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. Хасан Закаев — это не единственный человек, которого мы хотели видеть на скамье подсудимым. Мы говорим об ответственности должностных лиц», — сказала адвокат Карина Москаленко.

По ее словам, в суде установили не все обстоятельства дела. «Нас интересуют все ответственные за так называемую спасательную операцию», — добавила адвокат.

В свою очередь, представитель обвинения Дмитрий Дядюра рассказал, что расследование продолжается. Он отметил, что в международном розыске находится Дерихан Дудаев.

Ранее во вторник Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам строгого режима пособника террористов на Дубровке Хасана Закаева. Гражданские иски потерпевших к Закаеву удовлетворены частично. С обвиняемого взыскали в пользу нескольких потерпевших 500 тысяч рублей, в пользу еще нескольких — 1,5 млн, 2 млн и 2,5 млн рублей.

В ноябре в Московском окружном военном суде началось заседание по делу Хасана Закаева. Ему предъявлены обвинения по статьям «участие в преступном сообществе», «приготовление к теракту», «пособничество в захвате заложников», «покушение на убийство двух и более лиц».

Следствие считает, что Закаеву было поручено доставить в Москву взрывные устройства, детонаторы и исполнительные механизмы для приведения их в действие, а также установить взрывчатку.

В 2002 году террористы несколько дней, с 23 по 26 октября, держали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-ост» в театральном центре на Дубровке. 26 числа был проведен штурм, в результате убили 40 боевиков. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе десять детей. При освобождении центра сотрудниками спецподразделений многие из заложников погибли.

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На сегодняшний день в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) находятся жалобы 95 жертв теракта, поданные ранее адвокатом Игорем Труновым. В 2011 году Европейский суд уже вынес решение по делу «Финогенов и другие против России», удовлетворив жалобы 64 потерпевших.

Александра Копачева