В Белоруссии задержали «пару десятков» боевиков, которые готовили «провокацию с оружием», сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТа».

Об этом он рассказал на встрече в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан». Один из работников спросил главу государства о причинах активизации в последнее время пятой колонны и различных оппозиционных структур.

«Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — сказал Лукашенко.

Президент также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.

«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», — сказал Лукашенко.

Теперь, добавил президент, предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Глава государства пообещал, что общественности будет представлена более широкая информация об инциденте.

Напомним, 20 марта Госпогранконтроль Белоруссии сообщил о «попытке прорыва» через границу с украинской стороны автомобиля, в котором находились вооруженные люди.

Сообщалось, что это произошло на пункте пропуска Александровка. Автомобиль Jeep снес шлагбаум и попытался проехать. Остановить внедорожник пограничникам удалось лишь применив оружие.

В автомобиле нашли пистолет марки ТТ с двумя магазинами боеприпасов, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». Двух человек, находившихся во внедорожнике, задержали. По данным Госпогранконтроля, в автомобиле мог находиться еще один нарушитель, ведется его розыск

В свою очередь официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что внедорожник украинскую границу ни на въезд, ни на выезд не пересекал. По его словам, на автомобиле были белорусские номера.

Он добавил, что украинская служба работает с белорусскими коллегами, в настоящий момент устанавливается, «каким образом и откуда мог этот автомобиль заехать, и действительно ли он заезжал с территории Украины, и кто был за рулем этого автомобиля».