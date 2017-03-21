В Москве по делу о хищении при строительстве «резиденции Владимира Путина в Огарево» задержали руководителя ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрея Каминова, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, перед задержанием сотрудники Следственного комитета России и ФСБ провели обыски в квартире Каминова.

Издание сообщает, что Следственный комитет возбудил дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков. Дело возбуждено по нескольким эпизодам части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Денежные средства были похищены при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Огарево, отмечает «Фонтанка». Речь идет об «Объекте №53». По данным «Фонтанки», этот комплекс — двухэтажный Дом приемов, со спортзалом, гостиницей и другими сооружениями. Стоимость работ превышает 5,5 млрд рублей.

Задержание Каминова подтвердил источник РБК, близкий к руководству ФСБ. В офисе «Атэкс» проходит обыск, рассказал он.

«Это связано с теми показаниями, которые дал по делу Дмитрий Михальченко», — сказал собеседник.

По его словам, речь может идти о том, что следствие добавит к делу второй эпизод. Михальченко сейчас обвиняют только в контрабанде. По информации собеседника РБК, СК рассматривает вопрос о том, чтобы предъявить Михальченко обвинения в хищении денег при проведении работ в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

В свою очередь «Фонтанка» отмечает, что «уголовное дело было возбуждено следователем по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ полковником юстиции Сергеем Новиковым».

«Именно он ведет уголовное дело по контрабанде в отношении ныне арестованного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Таким образом, предположение о том, что обыски в Петербурге по делу Андрея Каминова могут быть связаны с показаниями самого Михальченко, подтверждается», — отмечает издание.

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