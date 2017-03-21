В Москве строители метро в очередной раз вышли на забастовку на Кутузовском проспекте из-за невыплаты заработных плат компанией «Ингеоком». Об этом «Новой газете» сообщил представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Александр Зимбовский.

«На забастовку вышли около 100 человек. Некоторые рабочие не получали зарплату с октября 2016 года. Напомню, еще в феврале на прошлой забастовке представитель «Ингеоком» пообещал, что компания выплатит строителям задолженность по заработным платам. Да, была не большая выплата некоторым рабочим, но большую часть долга компания так и не покрыла», — рассказал Зимбовский.

По словам активиста, на месте забастовки присутствуют представители прокуратуры, которые «уже собрали с рабочих обращения о задержке выдачи зарплаты» и представители УМВД по району Дорогомилово, которые обвиняют строителей в незаконном митинге.

«Полицейский передал нам требование о необходимости прекратить административное правонарушение по статье 20.2. КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, — ред). Я очень удивлен такой странной юридической формулировке, люди находятся на рабочем месте», — сказал Зимбовский.

В пресс-службе УМВД по Москве «Новой газете» сообщили, что «никаких задержаний пока нет, и об административном нарушении речь не идет.

«Это в общем-то не забастовка, люди просто пришли в офис своей компании и требуют, чтобы им выдали зарплату», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новая газета» уже сообщала о забастовках рабочих связанных с задержкой зарплат компанией «Ингеоком». Весной прошлого года задержка составила около полугода. Строители собирались обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину, но компания-застройщик сработала на опережение и обязалась выплатить рабочим всю задолженность в течение месяца.

Последний раз рабочие бастовали на Кутузовском проспекте 20 февраля. Тогда одного из строителей задержали сотрудники правоохранительных органов.

При этом на запрос «Новой газеты» в «Ингеокоме» ответили, что компания не имеет задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками.

Андрей Дубровский