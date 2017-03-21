Суд Хабаровска оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Алексея Ворсина, который планировал провести митинг против коррупции и за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает DVHAB.ru.

По информации издания, организаторы пришли в администрацию города, чтобы забрать уведомление о проведении митинга, а там их встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Они составили протокол за незаконную организацию митинга.

«Мне показали запись в одной из социальных сетей о подготовке к митингу. Но в наших сообщениях мы информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано. Полиция произвольно трактует нормы нашего законодательства», — цитирует Ворсина издание.

Позднее суд признал активиста виновным в нарушении статьи 20.2 КОАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее в Екатеринбурге администрация области не согласовала аналогичный митинг, который должен был пройти в городе 26 марта. Власти назвали цель мероприятия — «против коррупции, за права человека» — нарушающей Конституцию России.

В ответе также говорится, что мероприятие «с фактической целью направлено против председателя Правительства России Дмитрия Медведева, что нарушает принципы и не соответствует положениям, заложенным в Конституции.

Власти Москвы также отказали Навальному провести шествие по Тверской.

Заявки на проведение митингов против коррупции 26 марта были поданы в нескольких городах России.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Александра Копачева