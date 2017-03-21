В МВД ответили на сообщения об отмывании российских денег британскими банками
Россия не раз обращала внимание западных коллег на ситуацию с «криминальными капиталами», которые «отмываются» крупными финансовыми структурами. Об этом заявил замминистра МВД России Игорь Зубов, комментируя публикацию Guardian об участии британских банков в масштабной схеме отмывания денег из России.
«Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является "тихой гаванью" для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ – ред.) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», — приводит слова Зубова РИА Новости.
Накануне газета Guardian сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и другие, проходили деньги из России, которые могли иметь криминальное происхождение. Согласно документам, полученным газетой, в рамках этой схемы из России в 2010-2014 годах было выведено почти 20 млрд долларов. Однако общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать 80 млрд долларов.
В понедельник «Новая газета» выпустила расследование о «молдавской схеме» отмывания денег, в котором рассказывается о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей. По информации «Новой», главными бенефициарами схемы стали российские бизнесмены, получавшие крупные госконтракты.
Юлия Минеева