Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Юрий Кондратьев получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. за хищение более 220 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, преступная группа, которую организовал Кондратьев (всего в нее вошли 11 человек), в течение двух лет (с 2009 по 2011) похищала средства, которые выделялись на премирование сотрудников ведомства. Они выписывали премии на сотрудников ведомства, однако деньги до тех не доходили.

Высокопоставленных чиновников МЧС Заполярья задержали осенью 2014 года, сообщает Интерфакс. Спустя год суд приговорил начальника ФГКУ «2-й отряд ФПС по Мурманской области» Александра Стопичева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Замначальнику ГУ МЧС России по Мурманской области Марк Давиденко назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. руб.

Остальные члены преступной группы осуждены к реальному лишению свободы на срок от трех до шести лет в колонии общего режима. Две обвиняемые женщины осуждены к 2,5 и двум годам лишения свободы условно.

В СК отметили, что в ходе предварительного следствия допросили более 130 свидетелей и провели более 20 обысков и выемок. На имущество обвиняемых наложили арест.

Юлия Репринцева