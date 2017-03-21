В мае 2013 года Европейский центр геополитического анализа в Польше получил 21 тысячу евро от фиктивной британской компании, отмывавшей российские деньги по «молдавской схеме».

Официальное назначение платежа — «консультационные услуги». И хотя сумма была небольшой, интересен получатель.

Европейский центр геополитического анализа в Варшаве основан в 2007 году — он продвигает в Польше «традиционные ценности» и является частью евразийского движения, которое в России возглавляет Александр Дугин.

Основатель Центра — Матеуш Пискорский, лидер пророссийской партии «Змиана». Пискорский известен, например, своей поддержкой присоединения Крыма к России.

С 2016 года он арестован по подозрению в шпионаже в пользу России, впрочем, до сих пор правоохранительные органы Польши не пояснили, что именно вменяют Пискорскому.

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В интервью польскому изданию Ringier Axel Springer бывший главный бухгалтер движения Марцин Домагала подтвердил, что центр получал эти средства. Он отметил, что деньги вскоре были направлены в другой банк. Руководство центра от дальнейших комментариев отказалось.

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о выводе из России в период с 2011 по 2014 год 22 миллиардов долларов под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Журналистам удалось обнаружить около 20 российских банков, замешанных в молдавской схеме легализации. В итоге удалось установить трех самых крупных российских бенефициаров: Алексей Крапивин, подрядчик РЖД, Георгий Генс, владелец группы «Ланит», и Сергей Гирдин, совладелец IT-холдинга «Марвел».