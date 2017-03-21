Мосгорсуд признал законным решение Московской городской думы, по которому встречи депутатов с избирателями приравниваются к митингам. Это же решение обязывает депутатов согласовывать встречи с избирателями как массовые мероприятия. Об этом из зала суда сообщают информагентства.

Решение Московской городской думы оспаривали в суде депутаты КПРФ. По мнению руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова, оно «противоречит правовым положениям о деятельности депутатов и городскому уставу».

Представители Мосгордумы посчитали данный аргумент не состоятельным и просили иск отклонить. Представитель мэрии заявил, что депутаты под видом встречи с ищбирателями проводят несанкционированные митинги.

Решение Мосгорсуда может быть обжаловано в Верховном суде Росси в течение месяца. Клычков уже заявил о своем намерении обжаловать решение в Конституционном суде.

В декабре 2016 года в Мосгордуму (МГД) был внесен законопроект, обязывающий депутатов МГД и муниципальных депутатов проводить встречи с избирателями по правилам, предусмотренным законодательством о митингах.

Законопроект в Госдуму внесла депутат от «Единой России» Ирина Белых. По данным РБК, он согласован с Кремлем.

Напомним, 17 марта этого года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не подписал закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам.

Ранее за этот закон проголосовало заксобрание Петербурга. Предложение об ужесточении закона внесли депутаты «Единой России» после акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она прошла в формате встречи с оппозиционными депутатами из-за того, что власти не согласовали митинг.

Юлия Репринцева