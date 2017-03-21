Конституционный суд в своем постановлении по практике соблюдения нормы закона «О полиции» объяснил неправомерность задержания пикетчика без реальной угрозы его жизни и здоровью. Полный текст постановления опубликован на сайте суда.

Применение полицией этой меры к пикетчикам может расцениваться как неправомерное ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность. Однако полиция имеет право вмешиваться в акцию в случае реальной угрозы с риском причинения вреда жизни и здоровью человека, который участвует в пикете.

Доставлять задержанных в отделение полиции для установления личности, отмечает КС, можно при условии, «если имеются основания полагать, что он пропавший без вести», «находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда» или уклоняется от исполнения уголовного наказания.

Проверка проходила в связи с жалобой белгородского активиста Владимира Сергиенко. Заранее уведомив местные власти, Сергиенко вышел на пикет с плакатом «Позор путинскому режиму» 1 мая 2015 года. Без составления протокола он был задержан полицией и отпущен только через час.

В жалобе Конституционному суду активист написал, что статью 13 закона «О полиции» надо отменить, потому что она «нарушает право на свободу и личную неприкосновенность граждан, а также право собираться мирно, без оружия».

По версии суда, полицейские действовали в рамках закона, поскольку была угроза жизни пикетчика со стороны несогласных с ним прохожих.

Конституционный суд направил на пересмотр решения суда по делу Сергиенко.

В феврале 2017 года Конституционный суд рассмотрел жалобу активиста Ильдара Дадина. Его дело пересмотрели. Помимо этого, суд признал, что статья 212.1 УК требует доработки.

София Русяева