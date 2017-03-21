Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф, передает Интерфакс.

«По-моему, все наши перспективы очертили. Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка. И надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобных вариантов», — сказал Греф.

Глава банка назвал запрет на перечисление денег из украинской «дочки» Сбербанка в материнскую компанию дискриминационным решением. Вместе с тем, он не уточнил, рассматривается ли только вариант продажи украинской «дочки» или возможна ликвидация бизнеса.

Напомним, 15 марта Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских государственных банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа) выводить капитал за пределы страны.

На следующий день президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на Украине. Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

Ранее националисты блокировали вход в отделение Сбербанка в Киеве бетонными блоками и пообещали сорвать работу всех отделений российского банка в стране.

Андрей Дубровский