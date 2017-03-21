Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальной пенсии на 1,5% c 1 апреля в 2017 году. Документ опубликован на портал правовой информации.

«Индекс роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год составил 1,015. По этой причине было предложено провести индексацию с тем же коэффициентом», — говорится в постановлении.

Пенсии военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», также повысятся.

Средний размер соцпенсии увеличится на 129 рублей и составит 8774 рублей.

София Русяева