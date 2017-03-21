Министерство культуры России не нашло оснований для снятия с проката диснеевского фильма «Красавица и чудовище». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкульте отметили, что «прислушались» к рекомендации комиссии Института культурного наследия имени Лихачева, который посоветовал повысить возрастной ценз до "16+".

Вместе с тем в ведомстве рассказали, что «кинопрокатчики стараются не ставить этот фильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети».

«При этом стоит отметить, что никаких формальных нарушений закона в фильме нет», — добавили в пресс-службе Минкульта.

Ранее ведомство проверяло фильм «Красавица и чудовище» на предмет наличия в нем пропаганды гомосексуализма по требованию депутата от «Единой России» Виталия Милонова. По словам министра культуры Владимира Мединского, экспертная комиссия не нашла в картине гей-пропаганды, однако предложила повысить возрастной ценз.

Мюзикл кинокомпании Disney «Красавица и чудовище» вышел на российские экраны 16 марта. В фильме снялись Эмма Уотсон, Иен Маккелен, Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.