Сбербанк будет вводить плату за снятие в своих банкоматах наличных с карт Visa, выпущенных другими банками, передает РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

«Мы будем вводить такую плату, потому что сейчас такая возможность появилась», — пояснил Греф.

Напомним, что международная платежная система Visa разрешила банкам-владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в их устройствах с 22 февраля 2017 года. До этого комиссию за снятие наличных с карты могли брать только выпустившие их банки, после чего они самостоятельно рассчитывались с банком, в котором их клиент снял деньги.

Размер комиссии будут устанавливать платежные системы.

Между тем брать комиссию с клиента банк сможет, только если в его банкомате за снятие наличных с карт других систем установлена такая же комиссия. «Мир» и Mastercard к данным системам в этом случае не относятся.

София Русяева