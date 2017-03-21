Центробанку следует заморозить обменный курс рубля для обеспечения стабильности валютного рынка. Об этом говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний «Стратегии развития российской экономики: программа неотложных мер» при комитете Совета Федерации по экономической политике, передает RNS.

«Банку России административно установить обменный курс рубля, что позволит обеспечить прогнозируемость валютного рынка, стабилизировать ожидания, остановить валютные спекуляции», — сказано в документе.

Также авторы проекта советуют Банку России «принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах».

При обсуждении налоговой реформы эксперты выразили мнение, что «ставки налогов, объекты налогообложения и механизмы их взыскания должны быть дифференцированы». Они также считают, что необходимо упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными.

Парламентские слушания проводит временная комиссия Совета Федерации по мониторингу экономического развития. Цель слушаний — обсуждение состояния российской экономики.