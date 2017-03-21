Столичная прокуратура потребовала от начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Мороза наказать виновных в смерти экс-директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Ведомство требует привлечь должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Кроме того, прокуратура потребовала от ФСИН усилить контроль за работой СИЗО, чтобы впредь не допустить нарушений закона.

«Как показала проверка, чрезвычайное происшествие явилось следствием нарушений требований закона, допущенных должностными лицами СИЗО №5. В частности, не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, бывшего руководителя «Роскосмоса» Владимира Евдокимова обнаружили мертвым в камере СИЗО №5 около 4 часов утра субботы, 18 марта. На теле погибшего в области грудной клетки были ножевые ранения. Позднее стало известно, что перед смертью Евдокимов пытался оказать сопротивление. Члены ОНК, посетившие СИЗО, сообщили, что за месяц до гибеди Евдокимова перевели в камеру без видеокамер.

Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина подтвердила, что Евдокимов умер насильственной смертью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным «Коммерсантаю, версию о заказном убийстве Евдокимова будут прорабатывать особо тщательно.