Основным кандидатом на пост главы Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) стал Александр Бугаев, руководящий департаментом по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока в управлении делами президента. Об этом сообщает «Коммерсант».

До прихода в управление делами президента, пишет издание, Бугаев был заместителем главы Росмолодежи, а до этого работал заместителем префекта ЮЗАО.

Эта должность стала вакантной после того, как в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку предыдущего руководителя Росмолодежи Сергея Поспелова, возглавлявшего агентство с 2014 года. Позже Поспелов был назначен первым заместителем главы аппарата Госдумы.

Как отмечали источники РБК, Поспелов является человеком из команды бывшего первого заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, который стал спикером Госдумы седьмого созыва.

Юлия Минеева