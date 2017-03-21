Прокуратура Архангельской области начала проверку школы в поселке Урдома Ленского района после появления информации о проведении «уроков полового воспитания учащихся, а также применении методики оценки их знаний по предметам». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре заявили, что проверят, действительно ли в школе проводился такой урок. Кроме этого, в ведомстве пообещали дать оценку соблюдению прав учащихся.

Поводом для проверки стал сюжет телекомпании «Мир 24», в котором рассказывалось о конфликте между родителями учеников и директором школы Владимиром Додоновым из-за данного урока. Родители оказались недовольны темами для занятий — «Как зарождается беременность внутри женщины», «Что будет, если тебе предложат заняться половым актом». Директор школы заявил, что с претензиями не согласен.

Вместе с тем министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко заявил, что «действия администрации Урдомской средней школы не противоречат требованиям законодательства» России в сфере образования, передает портал News29.

По его словам, в школе проводился не урок полового воспитания, а урок «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание. Ответственность. Здоровье». Скубенко подчеркнул, что данный урок прошел в рамках всероссийской программы «Полезные навыки», допущенной министерством образования и науки России.

София Русяева